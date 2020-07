Λίλαρντ: «Ο ΛεΜπρόν είναι MVP» (vid)

Φαβορί για το βραβείο του MVP της σεζόν είναι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς, με το Bleacher Report να επιλέγει τον Greek Freak.

Όμως ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δεν συμφωνεί, με τον σταρ των Μπλέιζερς να διαλέγει τον Βασιλιά όπως δήλωσε στο Dan Patrick Show

«Δεν είναι λάθος αν διαλέξεις τον Λεμπρόν ή τον Γιάννη. Πιστεύω πως MVP είναι ο Λεμπρόν. Παίζει στην ομάδα που είναι στην κορυφή της Δύσης. Κυριαρχεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στην 17η χρονιά της καριέρας του βρίσκεται στην κορυφή των ασίστ», ανέφερε ο σταρ του Πόρτλαντ και ένας εκ των πιο clutch παικτών στη λίγκα.

