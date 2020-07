Ο Ρόμπινσον επέστρεψε και σχολίασε: «Οι σουτέρ δεν ξεχνούν να... σουτάρουν!» (pic)

Οι Χιτ επέστρεψαν με... φόρα στην δράση και είδαν τους παίκτες τους να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πρώτος και καλύτερος ο Ντάνκαν Ρόμπινσον ο οποίος επέστρεψε... καυτός και είχε 18 πόντους με 5/8 τρίποντα κόντρα στους Κινγκς.

Ο παίκτης της ομάδας του Μαϊάμι, είχε αυτοπεποίθηση και το έβγαλε και στο παρκέ αυτό. «Οι σουτέρ δεν ξεχνούν να σουτάρουν», σχολίασε ο παίκτης και μάλλον έχει δίκιο.

4/5 from 3-PT range

Duncan Robinson doing damage in only five minutes at the Heat's scrimmage game. (via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/KyqvIjTgw0

— SportsCenter (@SportsCenter) July 23, 2020