ΜακΚόλουμ: «Ο Κάμερον δεν έχει συλλάβει ακόμη τους δολοφόνους της Μπριάνα» (vid)

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους και πριν μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, θέλησε να περάσει το δικό του μήνυμα.

Ο γκαρντ των Μπλέιζερς είπε πως, «θέλω να καταγραφεί ότι λέω πως ο Ντάνιελ Κάμερον μπορεί να συλλάβει τους αστυνομικούς που ευθύνονται για τον θάνατο της Μπριάνα Τέιλορ και δεν το έχει κάνει».

Ο Κάμερον είναι πολιτικός και δικηγόρος στο Κεντάκι όπου έλαβε χώρα το περιστατικό με την άτυχη γυναίκα.

"I want to go on the record saying that Daniel Cameron is in position to arrest the cops who are responsible for killing Breonna Taylor and still has not done that."@CJMcCollum speaks on how NBA players plan to continue the fight against social injustice. pic.twitter.com/HyUKdmvVM2

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 21, 2020