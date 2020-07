Αν μη τι άλλο το θέαμα είναι πλούσιο στις προπονήσεις της Τζαζ! Και αυτό βάλθηκαν να αποδείξουν οι Μίτσελ και Μουντιέ οι οποίοι επιδόθηκαν στον... δικό τους διαγωνισμό καρφωμάτων.

Τώρα, όσον αφορά το καλύτερο κάρφωμα, μάλλον θα δώσουμε το «δεκάρι» στον «Spida MItchell». Συμφωνείτε;

Who had the best dunk? @spidadmitchell and @emmanuelmudiay show out after @utahjazz practice in Orlando! #WholeNewGame pic.twitter.com/50RCXvvjJZ

— NBA (@NBA) July 19, 2020