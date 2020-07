Οι Ουίζαρντς θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους να μπουν στα playoffs, παρόλο που τα πράγματα θα είναι δύσκολα αφού δεν κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Οι πρωτευουσιάνοι προετοιμάζονται στη... φούσκα του Ορλάντο για το restart και ο rookie τους βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει, ψαρεύοντας.

Δείτε τι έπιασε ο Ρούι Χατσιμούρα

Rui's been working on his hook shots #RepTheDistrict | @rui_8mura pic.twitter.com/W19C1sVTQJ

Washington Wizards (@WashWizards) July 19, 2020