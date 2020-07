Kαντέρ και Τάκο Φολ κάνουν... πλάκα στο beach volley! (vid)

Oι παίκτες του ΝΒΑ είναι κλεισμένοι στη... φούσκα του Ορλάντο και περιμένουν το restart της σεζόν.

Ορισμένοι των Σέλτικς είπαν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο τους χρόνο, παίζοντας beach volley. Πάντως δεν ήταν και τόσο δίκαιο το πως χωρίστηκαν οι ομάδας, αφού οι Τάκο Φολ και Ενές Καντέρ πήγαν μαζί, ενώ από την αντίπαλη πλευρά ένας εκ των 2 ήταν ο γκαρντ Μάρκους Σμαρτ.

Σε μία από τις πιο ενδεικτικές φάσεις, ο Τούρκος έκανε μπλοκ στον κορυφαίο αμυντικό των Κελτών χωρίς να πηδήξει.

Tacko Fall and Enes Kanter on the same volleyball team

(via @celtics) pic.twitter.com/m6qlslFhbw

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 19, 2020