Οι Νετς πήραν τον Άντερσον για το restart (vid)

Οι Νετς θα παρουσιαστούν με πολλές απουσίες και ψάχνουν τρόπο να γεμίσουν το ρόστερ τους.

Η ομάδα του Μπρούκλιν συμφώνησε με τον Τζάστιν Άντερσον με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Άντερσον υπέγραψε τον Iανούαριο 10ήμερο συμβόλαιο με τους Νετς, δεν έπεισε κανέναν και τον αποδέσμευσαν.

Τώρα όμως η ανάγκη είναι μεγάλη και έτσι του προσφέρουν μία ακόμη ευκαιρία.

The Brooklyn Nets are signing G/F Justin Anderson and he will join the team after signing later today, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 18, 2020