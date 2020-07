Στίβενς για Κέμπα Ουόκερ: «Θα είναι διαθέσιμος όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια» (pic)

Ο φυσικός ηγέτης των Μπόστον Σέλτικς μπορεί να μην προπονήθηκε την Τετάρτη (15/7) αλλά όπως υποστήριξε ο τεχνικός της ομάδας την προηγούμενη ημέρα είχε ανεβάσει στροφές στο παρκέ.

«Αντιδράει εξαιρετικά. Όλες οι ενδείξεις λένε ότι θα είναι διαθέσιμος μόλις ξεκινήσουν τα παιχνίδια» σχολίασε ο Μπραντ Στίβενς για τον Κέμπα Ουόκερ.

#NEBHInjuryReport Kemba Walker (knee) did not practice today, but went through a hard workout yesterday, according to Brad Stevens. He’s on a one-day on, one-day off training plan. “He’s reacting great ... Every indication is that he’ll be available when we’re playing games.”

