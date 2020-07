Όπως είπε ο Ένις μέσω τηλεδιάσκεψης, ήταν εκείνος που είχε κορονοϊό από τους Ορλάντο Μάτζικ, αλλά πλέον αισθάνεται μια χαρά και προπονείται κανονικά με την ομάδα.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι είχε πονοκέφαλο και ναυτία για 4-5 μέρες αλλά χωρίς να νιώσει κάτι άλλο. Πλέον βρίσκεται στην «φούσκα» του Ορλάντο και παίρνει μέρος στις προπονήσεις των Μάτζικ.

On a Zoom call with reporters, James Ennis III said he was the Magic player who tested positive for COVID-19. Ennis said he had a headache for 4-5 days and some nausea. Ennis said he's feeling well, and he practiced today for the first time in the bubble.

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) July 15, 2020