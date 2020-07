Κλίπερς: Με... ψήφο για το αν θα παίξουν στο Ορλάντο! (pic)

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ορλάντο για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, αρκετοί είναι εκείνοι που σκέφτονται για το αν πρέπει να παίξουν ή όχι.

Οι Κλίπερς, πάντως, θα πάρουν την απόφαση όλοι μαζί.

Ο Ουίλιαμς είναι στο 50-50 όσον αφορά στο να παίξει με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει:

«Αποφασίσαμε ότι θα ήταν ή όλοι ή κανείς. Το αποφασίσουμε ως ομάδα. Είμαι μέλος της ομάδας. Είχα πολλές σκέψεις, ιδέες, ένιωθα δυνατός όσον αφορά εμένα, αλλά έπρεπε να εκπροσωπήσω την ομάδα».

Lou Williams was "50-50" on playing but said Clips voted as team to play: "We decided our decision was going to be everybody or nobody...We decided to come as a group. I'm part of the group. I have a lot of thoughts, ideas I felt strongly about personally but I represent a group"

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) July 11, 2020