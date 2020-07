Νικς: Υποψήφιος για τον πάγκο και ο Κρις Φλέμινγκ! (pic)

Ο Αμερικανός τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο των Σικάγο Μπουλς ως assistant coach θα περάσει την Πέμπτη (9/7) από συνέντευξη στους Νικς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κρις Φλέμινγκ είναι ένας από τους πολλούς υποψήφιους για τους Νεοϋορκέζους, οι οποίοι φέρεται να έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Τομ Θίμποντο.

Chicago Bulls’ lead assistant Chris Fleming - an innovative offensive architect - will interview for the New York Knicks head coaching vacancy on Thursday, league sources tell Yahoo Sports.

