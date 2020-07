Αν ο Λίλαρντ ζητήσει ανταλλαγή, οι Λέικερς θα είναι από τις πρώτες επιλογές του

Ένα δημοσίευμα από την Νέα Υόρκη βάζει στην κουβέντα τον Ντάμιαν Λίλαρντ και τους Λέικερς, σε μια συνεργασία που αν γινόταν τελικά θα ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή. Ο «Dame» αν θελήσει να ψάξει ένα δαχτυλίδι και να φύγει από τους Μπλέιζερς θα έχει ως μια από τις πρώτες επιλογές του τους Λέικερς, που δεν πρόκειται να πουν όχι σε μια τέτοια κουβέντα.

Ο Λίλαρντ είναι ο απόλυτος ηγέτης του Πόρτλαντ, στα 29 του πλέον κάνει σπουδαία πράγματα εκεί, έγινε το νέο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ και ίσως στο μυαλό του να έχει μια επιλογή που θα τον φέρει πιο κοντά σε έναν τίτλο, έχοντας ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Αν αυτή η επιλογή μπει στο μυαλό του, σίγουρα η ομάδα του Λος Άντζελες θα μια από εκείνες που θα θελήσουν να κάτσουν στο τραπέζι μαζί του.

Οι Λέικερς θα ήθελαν σίγουρα να δουν την τριάδα ΛεΜπρον, Λίλαρντ και Ντέιβις (γίνεται free agent και ο AD) μαζί, ενώ οι Μπλέιζερς ελπίζουν σε παραμονή του Λίλαρντ, αλλά πλέον τίποτα δεν είναι σίγουρο, με την φετινή offseason να είναι «περίεργη» από πολλές πλευρές.

If Damian Lillard were to request a trade, the Lakers would be one of his top choices.

(per New York Post) pic.twitter.com/6XuegLK1rF

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) July 7, 2020