Ο Καρμέλο και ο γιος του στο αντι-ρατσιστικό εξώφυλλο του «SLAM Magazine» (pic)

Ο Καρμέλο Άντονι και ο 13χρονος γιος του, Κίγιαν, πρωταγωνιστούν στο νέο τεύχος του «SLAM Magazine» με σκοπό να δώσουν βαρύτητα στη φυλετική ανισότητα που επικρατεί.

Σε ένα πολύ δυνατό εξώφυλλο, τις μορφές τους συνοδεύει το μήνυμα «Σταματάει Τώρα».

Αυτή η ενέργεια έρχεται σε συνέχεια της δράσης που θέλουν να κάνουν οι ΝΒΑers με την επανέναρξη της κορυφαίας λίγκας, ώστε να ενισχύσουν το κίνημα «Black Lives Matter».

All people are created equal. But not everyone is treated equally. Wake up, America. #ItStopsNow

Our new special issue spotlights racial inequality. https://t.co/MnUFO9Q4Yy pic.twitter.com/1d8xdeoHkk

— SLAM (@SLAMonline) July 4, 2020