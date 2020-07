Γκομπέρ: Την «είπε» σε φίλαθλο των Τζαζ που ήταν αντίθετος με το «Black Lives Matter» (pic)

Το «Black Lives Matter» είναι το σύνθημα που θα κυριαρχήσει με την επανεκκίνηση του ΝΒΑ, αφού οι παίκτες των 22 ομάδων που θα βρεθούν στο Ορλάντο θέλουν να βοηθήσουν στην προώθησή του και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο.

Γι' αυτό το λόγο και το ΝΒΑ θα βάλει στο παρκέ του το εν λόγω σύνθημα, συμβάλλοντας κι αυτό με τον τρόπο του στην διάδοσή του.

Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που εξακολουθούν να μην υποστηρίζουν αυτές τις δράσεις, όπως ένας φίλαθλος των Τζαζ, που έγραψε στο twiitter: «αν βάψετε το παρκέ με το "BLM", τότε με χάσατε για πάντα από φίλαθλο. Δεν θα σας δω ούτε στην τηλεόραση. Ποτέ ξανά».

Ο Ρούντι Γκομπέρ πήρε αμέσως θέση και τού απάντησε «αν δεν νομίζεις πως οι ζωές των μαύρων αξίζουν, τότε δεν θα έπρεπε να μας βλέπεις εξαρχής».

If you don’t think that Black Lives Matter then maybe you shouldn’t watch us in the first place... https://t.co/ZnsA6afuKI

— Rudy Gobert (@rudygobert27) July 1, 2020