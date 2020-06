Ντουράντ - Νετς: Δεν πάει στο Ορλάντο με την υπόλοιπη ομάδα (pic)

Μέχρι στιγμής οι Nετς είναι με διαφορά η ομάδα με τις περισσότερες απουσίες ενόψει restart στο Ορλάντο.

Ντουράντ, Ίρβινγκ, Τσάντλερ, Τζόρνταν, Κλάξτον και πιθανότατα ο Ντίνγουιντι δεν θα αγωνιστούν στη συνέχεια της σεζόν.

Νετς: Με «μείον» έξι παίκτες στο restart, ψάχνουν free agents! (pic)

Πάντως ο KD δεν θα είναι καν μαζί με την ομάδα στο Ορλάντο, αφού δεν θα βρεθεί δίπλα στους συμπαίκτες του έστω και από τον πάγκο με πολιτικά σύμφωνα με τον Κρις Χέινς.

Η ομάδα του Μπρούκλιν έχει ρεκόρ 30-34 και είναι 7η, ενώ οι Ουίζαρντς που είναι 9οι στην Ανατολή βρίσκονται στο 24-40.

