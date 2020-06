Ο Λεμπρόν είχε... αντιγράψει τον Κόμπι στην «Decision» (vids)

Όπως είναι γνωστό, το καλοκαίρι του 2010 ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε ανακοινώσει σε ζωντανή μετάδοση μέσω του ESPN την απόφασή του να αφήσει τους Καβαλίερς και να μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ.

Συγκεκριμένα όταν έφτασε η ώρα της ανακοίνωσης είχε πει «Ι' m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat». Κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ το 1998, όταν έπαιρνε την απόφαση να αφήσει το κολέγιο για λογαριασμό του ΝΒΑ.

«I decided to skip college and take my talents to the NBA» είχε πει ο «Black Mamba». Αυτά και άλλα πολλά ακόμα από την «decision» του Λεμπρόν θα βγουν στον αέρα του ESPN το βράδυ της Κυριακής (28/6) στην ειδική εκπομπή για τα παρασκήνια εκείνης της ημέρας.

Η decision του Λεμπρόν...

...και η decision του Κόμπι