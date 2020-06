Νέα δεδομένα έρχονται στην καριέρα του Τρέι Γιανγκ που άφησε την εταιρεία «Octagon» που τον εκπροσωπούσε και πλέον θα βρίσκεται στην «Klutch Sports». Όπως γράφει το Bleacher Report, o Γιανγκ ακολούθησε προσωπικά τον μάνατζερ του, αφού την αλλαγή αυτή έκανε ο Ουίλκς, ο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον Γιανγκ από το 2008, τον οποίο και τελικά ακολούθησε ο νεαρός αστέρας του ΝΒΑ στην νέα του εταιρεία.

Ακόμα δεν είναι γνωστό αν κάποιος άλλος πελάτης θα τον ακολουθήσει, αλλά είχε το πιθανό Νο. 1 του φετινού ντραφτ, Άντονι Έντουαρντς, όπως και τον Καμ Ρέντις.

I’m just getting started... It’s just different #KLUTCH pic.twitter.com/q03wrf22jx

— Trae Young (@TheTraeYoung) June 26, 2020