Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 30χρονος σέντερ θα αγωνιστεί στους Σπερς ενόψει του restart.

Συγκεκριμένα έχει δώσει το «παρών» σε 412 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ.

Free agent center Tyler Zeller is signing with Spurs for rest of season, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2020