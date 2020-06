Ουόλ: «Αν έπαιζα, δεν θα επέλεγα να παίξω στο Ορλάντο» (pic)

Οι ομάδες ετοιμάζονται να επιστρέψουν σταδιακά στην δράση, αλλά το ΝΒΑ αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Η λίγκα έχει φτιάξει ένα σχέδιο - φούσκα, στο οποίο 22 ομάδες θα βρεθούν για να τελειώσουν την σεζόν. Αρκετοί παίκτες πάντως δεν νιώθουν σίγουροι γι' αυτό, ενώ και οι αντιδράσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, κάνουν ακόμα περισσότερους να αντιδρούν.

Πάντως ο Τζον Ουόλ, που είναι εδώ και καιρό τραυματίας, δεν θα ενισχύσει τους Ουίζαρντς στην προσπάθεια τους, ενώ έκανε και δηλώσεις που δείχνουν ότι και να μπορούσε να πάει, μάλλον θα είναι σε εκείνους που δεν θα το έκαναν.

«Για εμένα, αν έπαιζα, δεν θα πήγαινα, να είμαι ειλικρινής. Δεν νιώθω ότι είναι ασφαλές. Καταλαβαίνω γιατί θέλουν να το κάνουν και προσπαθούν, αλλά δεν θα ήθελα».

"I just don’t feel like it’s safe."

