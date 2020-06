Ντουράντ: Έγινε μέτοχος σε ομάδα MLS! (pic & vid)

Ο KD είναι πλέον μικρομέτοχος στη Philadelphia Union που συμμετέχει στο Major League Soccer, αποκτώντας 5% των μετοχών του οργανισμού ενώ έχει το δικαίωμα να πάρει άλλο ένα 5% το προσεχές διάστημα.

Έτσι έγινε ο δεύτερος NBAer που δραστηριοποιείται στο MLS έπειτα από τον Τζέιμς Χάρντεν (Houston Dymamo).

«Είμαι φαν του MLS και βλέποντας τη δημοφιλία του να εκτοξεύεται ήταν πολύ ιντριγκαδόρικο να μπω σε αυτή τη διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά στο ESPN ο Ντουράντ, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα το ντεμπούτο του με τους Μπρούκλιν Νετς.

It’s officialLooking forward to working with @PhilaUnion for years to come https://t.co/Usg0HOdKVY

— Kevin Durant (@KDTrey5) June 15, 2020