Από τα 7 λεπτά της περσινής σεζόν, πλέον ο Σίμονς αγωνίζεται 21.5 ανά ματς.

Φέτος ο γκαρντ των Μπλέιζερς μετρά 8.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, έχοντας το ρόλο του στο rotation του Πόρτλαντ.

Δείτε τα καλύτερα του στο video που ακολουθεί.

Highlights from @AnferneeSimons' season so far pic.twitter.com/I59GfARV5f

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 8, 2020