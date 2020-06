Κέισι: «Οφείλουμε στον εαυτό μας να παλέψουμε» (vid)

Ο 63χρονος προπονητής των Πίστονς μίλησε στην κάμερα, στη διάρκεια πορείας που έγινε στο Ντιτρόιτ, και είπε:

«Αφήστε στην άκρη το μπάσκετ. Οι αδικίες συμβαίνουν όλη μας τη ζωή. Αυτό εδώ είναι το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε, για να είμαστε παράδειγμα για τους πολίτες, τους παίκτες μας, την οικογένειά μας. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε το σωστό.

Αφήστε το μπάσκετ. Αυτό που είναι που κάνω για τα προς το ζειν. Ως πολίτης του Μίσιγκαν, της πόλης του Ντιτρόιτ, πιστεύω πως το οφείλουμε στον εαυτό μας να παλέψουμε για τις αδικίες που συμβαίνουν στη χώρα μας».

"Forget basketball. That's what I do for a living, but as a citizen of Michigan, the city of Detroit, I think we owe it to ourselves to fight for the injustices."

Dwane Casey led a group of @DetroitPistons players in Thursday's protest in Detroit. pic.twitter.com/rzeAAAizYM

— Brad Galli (@BradGalli) June 6, 2020