Γιατί ψήφισαν αρνητικά οι Μπλέιζερς; (pic)

Το σύστημα διεξαγωγής της συνέχειας του φετινού πρωταθλήματος ψηφίστηκε με 29-1.

Οι Μπλέιζερς ήταν η μοναδική ομάδα που ψήφισε αρνητικά στο format με τις 22 ομάδες.

Ο λόγος όπως αναφέρει το ESPN είχε να κάνει με το γεγονός ότι θεωρούσαν πως υπήρχαν πιο ανταγωνιστικά συστήματα διεξαγωγής.

Sources: Blazers are eager to resume season, but chose to vote “No” because franchise believed there were more competitive and innovative formats on table -- including those that addressed 2020 NBA Draft lottery odds based on regular-season game results in Orlando.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020