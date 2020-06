Σπερς: Η μοναδική ομάδα που δεν άνοιξε το προπονητικό κέντρο της! (pic)

Ακόμα μία ομάδα που άνοιξε τις προπονητικές τις εγκαταστάσεις.

Το Ντιτρόιτ έγινε η 29η ομάδα που το πράττει και πλέον μόνοι οι Σπερς έχουν μείνει που ακόμα έχουν κλειστές τις πόρτες του προπονητικού τους.

Το ΝΒΑ έχει αποφασίσει σε πλάνο 22 ομάδων για τη συνέχεια της σεζόν, με τις 13 ομάδες να είναι από τη Δύση και τις 9 από την Ανατολή.

One bookkeeping note before we proceed to the NBA's ownership call that starts momentarily:

Detroit's decision to open its practice facility today leaves San Antonio as the only team in the league yet to unlock its doors for voluntary, socially distanced player workouts

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 4, 2020