Η σεζόν που ο Κόμπι είχε 6 game winners που έδωσαν το πρωτάθλημα στους Λέικερς! (pic)

Ο Κόμπι Μπράιαντ λείπει πάρα πολύ από τον μπασκετικό κόσμο και πως αλλιώς. Η απώλεια του είναι τεράστια και το μπασκετικό του στίγμα είναι μοναδικό. Όσα έχει κάνει στα παρκέ δείχνουν το μέγεθος του ταλέντου και της δουλειάς που είχε κάνει για να φτάσει μέχρι την κορυφή. Όπως την σεζόν 2009/10 που πέτυχε 6 game winners.

Χωρίς αυτά οι Λέικερς θα είχαν τερματίσει στην 6η θέση της Δύσης, αλλά αντί γι' αυτό έφτασαν στην πρώτη θέση και από εκεί πήγαν μέχρι το τέλος και την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Οι λεπτομέρειες από την καριέρα του Κόμπι κάνουν τον μύθο του ακόμα πιο φωτεινό και εντυπωσιακό...

Kobe Bryant hit 6 game-winners in 2009-2010.

Without those 6 wins, the Lakers would have finished 6th in the West.

Instead, Kobe’s game-winning shots propelled them to the 1st seed and they went on to win the NBA championship. pic.twitter.com/G7m14ZJXXO

— NBA SKITS (@NBA_Skits) June 4, 2020