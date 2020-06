Σίλβερ για Άνσελντ: «Ένας εκ των σπουδαιότερων της εποχής του, πρότυπο επαγγελματία» (pic)

Ο κομισάριος του ΝΒΑ είπε το αντίο στον άνθρωπο που τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα των Ουάσινγκτον Μπούλετς και αναδείχθηκε MVP τελικών του 1978.

Το αντίο του Σίλβερ στον Άνσελντ.

«Ο Άνσελντ ήταν ένας εκ των σπουδαιότερων παικτών της εποχής του. MVP και Hall Of Famer, απογείωσε το παιχνίδι του, κάνοντας τα βασικά του μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας αξιαγάπητος συμπαίκτης και τον σεβόντουσαν όλοι οι αντίπαλοι. Ακρογωνιαίος λίθος για τους Μπούλετς και τους Ουίζαρντς, με τους οποίους πήρε πρωτάθλημα. Έφτιαξε ένα πρότυπο επαγγελματισμού και ποιότητας και έδειξε την αφοσίωση του στα επιμορφωτικά προγράμματα για τα παιδιά. Στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας στην γυναίκα του Κόνι, στον γιο του, Γουές τζούνιορ, στην κόρη του Κιμ και σε όλο τον οργανισμό των Ουίζαρντς», ήταν τα λόγια του κομισάριου.

#NBA Commisioner Adam Silver’s statement on the passing for Wes Unseld. pic.twitter.com/BBuwbTVu5g

