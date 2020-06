«Το άκουσα όντως αυτό;»: Η αντίδραση του Μπρόνι όταν τον ρώτησαν αν θα έκανε κάτι με την κόρη του Ουέιντ (vid)

Η Ζάγια Ουέιντ μπορεί να είναι μόλις 13, αλλά ξέρει πολύ καλά πως θέλει να ζήσει την ζωή της: ως γυναίκα. Και έχει την απόλυτη στήριξη του πατέρα της, Ντουέιν Ουέιντ, ο οποίος έχει μιλήσει δημόσια γι' αυτό και προωθεί το μήνυμα της διαφορετικότητας, που πρέπει να είναι σεβαστό από όλους.

«Γροθιά» στην ομοφοβία από τον Ουέιντ και την οικογένειά του! (pics)

Τα παιδιά του πρώην ΝΒΑer είναι καλοί φίλοι με εκείνα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, τα οποία επίσης είναι υποστηρικτικά σε αυτό το θέμα. Κάποιος, όμως, νόμιζε ότι αυτό είναι αφορμή για... πλάκα στον Μπρόνι Τζούνιορ.

Ο 15χρονος γιος του «Βασιλιά» έπαιζε στο Twitch, όταν κάποιος τον ρώτησε αν θα έκανε κάτι με την Ζάγια (που άλλαξε το όνομά της από Ζάιον), όταν αυτό γινόταν «νόμιμο».

Ο ίδιος το άφησε ασχολίαστο, απαντώντας «Το άκουσα όντως αυτό; Το άκουσα όντως αυτό;».

Η ανοησία σε αυτόν τον κόσμο δεν θα αλλάξει ποτέ...

