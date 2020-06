Ο τρεις φορές πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Χιτ (2006, '12, '13) σχολίασε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Ως μαύρος, μεγαλώνοντας μαύρα παιδιά, φοβάμαι πολύ... Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, πρέπει να υπάρξουν διαμαρτυρίες».

“As a black man, raising black kids in America, I’m scared as hell... There has to be justice, there have to be protests.” - Udonis Haslem: @WPLGLocal10 pic.twitter.com/QALks00Sky

