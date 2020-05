Το «Remember His Name» του αδικοχαμένου Μπράιαντ (pic)

Ο Κόμπι Μπράιαντ, ένας θρύλος του NBA δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας μετά το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο. Μια σημαντική απώλεια συνολικά για τον αθλητισμό. Ο δημοσιογράφος του «The Philadelphia Inquirer», Μαρκ Σιέλσκι θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανό το μύθο, γράφοντας ένα βιβλίο για την ζωή του.

Το βιβλίο για τον Κόμπι Μπράιαντ θα έχει τίτλο «Remember His Name: The Rise of Kobe Bryant» και θα δίνει βάρος στην ιστορία της οικογένειας Κόμπε, την ζωή του στην νεαρή ηλικία αλλά και την πρόοδο του μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ και τους τίτλους που κατέκτησε με τους Λέικερς.

