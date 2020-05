Όταν ο Τέιτουμ έκανε... πόστερ τον Λεμπρόν και πανηγύρισε έξαλλα μπροστά του! (vid)

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, ο Τέιτουμ βρήκε ανοικτό τον κεντρικό διάδρομο και δεν πτοήθηκε όταν είδε τον Λεμπρόν να μπαίνει στον δρόμο του με σκοπό να τον ανακόψει.

Ο παίκτης των Σέλτικς «πάτησε» γερά και έβαλε μέσα στο καλάθι των Καβαλίερς τον «βασιλιά» του ΝΒΑ. Μάλιστα το πανηγύρισε έξαλλα ακουμπώντας το στήθος του πάνω στον Λεμπρόν.

Παρόλα αυτά στο τέλος ο Τζέιμς ήταν εκείνος που χαμογέλασε καθώς το Κλίβελαντ είχε νικήσει με 87-79 και είχε πάρει το εισιτήριο για τους ΝΒA Finals.

Two years ago, Jayson Tatum threw down a poster on LeBron, then gave him a chest bump after the play pic.twitter.com/YtxTAyX0jC

— ESPN (@espn) May 27, 2020