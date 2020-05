Σπερς: Όταν ο Έλιοτ... εκτέλεσε τους Μπλέιζερς πριν τον τίτλο! (pic)

Οι Σπερς πήραν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους το 1999.

Σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία μεγάλο ρόλο έπαιξε το Game 2 των τελικών Δύσης κόντρα στους Μπλέζερς.

Το Πόρτλαντ ήταν αγκαλιά με τη νίκη, ωστόσο ο Σον Έλιοτ... σκότωσε τους Μπλέιζερς, κάνοντας το 2-0 για το Σαν Αντόνιο. Στη συνέχεια ήρθε και η σκούπα, πριν πάνε στον τελικο και σηκώσουν τον τίτλο.

Δείτε το καλάθι που θυμήθηκε το NBA TV.

Sean Elliott’s Memorial Day Miracle was epic!

Spurs vs. Trail Blazers, 1999 WCF Game 2, Pop Up Edition - 9pm ET on NBA TV! pic.twitter.com/xBPnOzmhhO

— NBA TV (@NBATV) May 25, 2020