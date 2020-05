«Δεν υπάρχει λόγος να μεταβούν και οι 30 ομάδες του ΝΒΑ στο Ορλάντο» (pic)

Τα ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δίνουν και παίρνουν όσον αφορά το restart της χρονιάς στο ΝΒΑ, με τη διοργανώτρια αρχή να βάζει στο τραπέζι όλα τα δυνατά σενάρια.

Ένα από αυτά που επιβεβαίωσε και η «USA Today» αφορά την παρουσία των ομάδων στην Disney World όπου θα φιλοξενηθεί η συνέχεια της χρονιάς. Δηλαδή σε περίπτωση που το πρωτάθλημα ξεκινήσει με την regular season, να μην βρεθούν καθόλου στο Ορλάντο οι ομάδες που δεν είχα καμία τύχη να αγωνιστούν στα playoffs. Και αυτό για έναν και μοναδικό λόγο. Να μειωθεί το ρίσκο για πιθανή εξάπλωση του ιού.

Προς το παρόν δεν έχει παρθεί καμία οριστική απόφαση, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

The NBA will continue to say many ideas are on the table but I have heard rumblings of this idea: if play resumes with regular-season games, teams without a chance of making the playoffs wouldn’t be invited. https://t.co/TkySFKiTBu

— Jeff Zillgitt (@JeffZillgitt) May 24, 2020