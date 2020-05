Ο Πολ Πιρς έφτιαξε την all time πεντάδα του χωρίς τον ΛεΜπρον και δέχεται την... κατακραυγή! (pics)

Ο πρώην ΝΒΑer και θρύλος των Σέλτικς μπήκε στο κλίμα των ημερών και αποφάσισε να πει την κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών, για εκείνον.

Αυτή έχει μέσα τον Τζόρνταν, τον Μάτζικ, τον Κόμπι, τον Καρίμ και τον Ράσελ. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έβαλε μέσα τον ΛεΜπρον και στο twitter έχουν θυμηθεί όλες τις προσωπικές τους μονομαχίες, δικαιολογώντας ότι άφησε εκτός τον «Βασιλιά».

Paul Pierce gives his all-time top five: MJ

Kareem

Russell

Magic

Kobe Pierce leaves Bron off his list (via ‘NBA Countdown’) pic.twitter.com/lIPZC0tSpn — Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2020

Paul Pierce left LeBron off his Top 5 all-time list. He still salty from this pic.twitter.com/eavXvc5CWQ — Hoops™️ (@AIIHoops) May 20, 2020

This is why Paul Pierce left LeBron James out of his top 5. pic.twitter.com/wjviQdjkaO — ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) May 20, 2020