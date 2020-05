Και όπως φάνηκε το «23» στη φανέλα του δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ούτε καν και στα νούμερα της τηλεθέασης!

Όπως ανακοίνωσε το Neftlix, ύστερα από τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες, παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ 23,8 εκατομμύρια άνθρωποι εκτός Αμερικής!

Αν μη τι άλλο, το νούμερο είναι συγκλονιστικό!

23 was always his lucky number!



23.8 million households outside the US checked out The Last Dance in its first four weeks on Netflix pic.twitter.com/xS4GCR1uzU

— Netflix (@netflix) May 20, 2020