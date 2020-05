Απίστευτο: Κάθε ομάδα που κέρδισε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ από το 1994 μέχρι το 2003 είχε στο ρόστερ της τον Κερ ή τον Χόρι! (pic)

Το twitter μερικές φορές ανακαλύπτει θησαυρούς, όπως αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ από το 1994 μέχρι και το 2003.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι κάθε ομάδα που βγήκε πρωταθλήτρια είχε ή τον Στιβ Κερ ή τον Ρόμπερτ Χόρι στο ρόστερ της, κάτι που δείχνει ότι μάλλον είναι τυχεροί και φυσικά ικανοί οι δύο παίκτες. Ο Στιβ Κερ πήρε πρωτάθλημα με τους Μπουλς και με τους Σπερς, ενώ ο Χόρι έχει 2 πρωταθλήματα με Ρόκετς, 3 με τους Λέικερς, ενώ πήρε και με τους Σπερς το 2003.

Every NBA Championship Team from 94-03 had either Steve Kerr or Robert Horry on it....... pic.twitter.com/Y58wCft9bw

— LeVelle Moton (@LeVelleMoton) May 19, 2020