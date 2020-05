Ντιαό: «Το Last Dance με έκανε να θέλω να παίξω μπάσκετ ξανά»!

Ο Ντιάο αποσύρθηκε σε ηλικία 36 ετών έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2014 με τους Σπερς και το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη το 2006 ως παίκτης των Σανς.

Ο βετεράνος Γάλλος φόργουορντ και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του πέρασε την καραντίνα στο σπίτι του στο Σολτ Λέικ Σίτι και παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο «Le Point» αναφορικά στο Last Dance.

«Κάθε επεισόδιο είναι ένα υπέροχο τελετουργικό... To παρακολουθώ με ένα ποτήρι κρασί... Εδώ στο Σολτ Λέικ το ESPN μεταδίδει τα επεισόδια στις 19:00. Στα νιάτα μου, τα ντοκιμαντέρ για τον Τζόρνταν, τον Μάτζικ και τον Λάρι Μπέρντ πάντα με ενθουσίαζαν... Το Last Dance δημιουργεί ένα υπέροχο συναίσθημα νοσταλγίας... Πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν δει τον Τζόρνταν, πιστεύουν ότι είναι μόνο ένα... παπούτσι και ότι ο GOAT είναι ο ΛεΜπρόν... Πρέπει να το παραδεχτώ... Το Last Dance με έκανε να θέλω να παίξω μπάσκετ ξανά»