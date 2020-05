Σακίλ-Πέιτον: «Θέλαμε να πνίξουμε τον Πατ Ράιλι!» (vid)

Δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά με τον προπονητή τους στους Χιτ, Πατ Ράιλι οι Γκάρι Πέιτον και Σακίλ Ο'Νίλ.

Ο Glove φιλοξενήθηκε στο NBA Ιnside Stuff και αποκάλυψε πως κάποιες φορές δεν ακολουθούσε τις οδηγίες του προπονητή του, λέγοντας του «γαμ... το, θα πασάρω στον Σακίλ»

Μάλιστα στη συνέχεια ο Γκάρι τόνισε πως και οι 2 ήθελαν να... πνίξουν τον Ράιλι. Πρόσθεσε χαριτολογώντας πως ο μόνος λόγος που απέτρεψε τον Σακίλ από το να το κάνει, ήταν πως ήθελε να το πράξει ο ίδιος.

Πάντως όλα δούλεψαν έξοχα στο Μαϊάμι, αφού Πέιτον, Shaq και Ράιλι κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2006 με τα... όργια του Ντουέιν Ουέιντ.

Shaq tells the story of when he and Gary Payton got into a fight with Pat Riley and Gary's response when Riley tried to make him run plays: "F**k that, I'm passing to Shaq."pic.twitter.com/xrFMQRfGux

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 18, 2020