Όταν ο Τζόρνταν είπε «μικρή σκύλα» τον Άιβερσον! (vids)

Το 2018 ο Άλεν Άιβερσον μίλησε στο Complex Sports και αποκάλυψε τι του είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν στην πρώτη φορά που τον συνάντησε στο παρκέ

Το fadeaway world θύμισε εκείνη την κουβέντα, η οποία είχε μείνει αξέχαστη στον Άιβερσον.

«Ο Τζόρνταν ήταν ο ήρωας μου. Την πρώτη φορά που του μίλησα ήταν στο rookie game μου. Toν είδα να περπατάει, με είδε και μου είπε πως πάει «μικρή σκύλα». Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Επίσης θυμάμαι να του λέω πιο μετά πόσο πολύ ενθουσιάζομαι όταν τον βλέπω. Εκείνος απάντησε πως αν γινόταν αυτό, δεν θα μου έκανες εκείνη την εντυπωσιακή ντρίμπλα».

Θυμηθείτε και την φοβερή ντρίμπλα που είχε κάνει ο Answer στον ΜJ, μία από τις κλασικότερες φάσεις στην ιστορία του ΝΒΑ.

We sat down with @alleniverson and he shared his untold stories of Michael Jordan and Biggie with us.

November 8, 2018