Το ESPN «σέρβιρε» το πρόγευμα του τελευταίου «πακέτου» του εξαιρετικού ντοκιμαντέρ για την «δυναστεία» των Σικάγο Μπουλς.

Φυσικά την παράσταση κλέβει το τελευταίο σουτ του Μάικλ Τζόρνταν στο «Delta Center» της Γιούτα, με το οποίο υπέγραψε το δεύτερο «three peat» των Ταύρων.

Δείτε το χαρακτηριστικό trailer...

TONIGHT



Final episodes of The Last Dance on ESPN! pic.twitter.com/305PCwWTaA

— NBA (@NBA) May 17, 2020