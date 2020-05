Σαν σήμερα: Η βραδιά που ο «Μάτζικ» Τζόνσον έκανε ρεκόρ σε ασίστ στα playoffs! (vid)

Ήταν 15 Μαΐου 1984 και ο δεύτερος τελικός της Δυτικής Περιφέρειας στο «Forum» του Λος Άντζελες μεταξύ των Λέικερς και των Σανς.

Οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν νικήσει με 118-102 και είχαν κάνει το 2-0 στη σειρά, αλλά όλα τα φώτα είχαν στραφεί πάνω στον «Μάτζικ» Τζόνσον ο οποίος διέλυε όλα τα κοντέρ και έκανε ρεκόρ στην ιστορία των playoffs!

Αν και πήρε μόλις πέντε προσπάθειες σε όλο το ματς (2/5 δίποντα, 2/2 βολές και 6 πόντους στο σύνολο) φρόντισε να χαρίσει 24 έτοιμα καλάθια και να δει επτά συμπαίκτες του να τελειώνουν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων.

Οι 24 ασίστ του «Μάτζικ» σε εκείνο το ματς (που είχε επίσης 7 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη) έμελλε να αποτελέσουν και ρεκόρ στην ιστορία των playoffs στο NBA το οποίο ισοφάρισε τέσσερα χρόνια αργότερα ο Τζον Στόκτον όντας... αντίπαλος του Μάτζικ Τζόνσον σε ματς Γιούτα-Λέικερς!

On this day in 1984, Magic Johnson hands out 24 assists in Game 2 of the Western Conference Finals against Phoenix! #NBAVault pic.twitter.com/mwfip4BGUo

— NBA History (@NBAHistory) May 15, 2020