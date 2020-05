Βούτσεβιτς: «Μας έδωσε λίγη ελπίδα που κάναμε προπόνηση» (vid)

Οι Ορλάντο Μάτζικ άνοιξαν το προπονητήριο τους για την περίπτωση που κάποιος παίκτης ήθελε εθελοντικά να κάνει ατομική προπόνηση με μπάλα.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν ένας εξ αυτών και το χάρηκε αρκετά, «ήταν ωραία που κάναμε προπόνηση. Μας έδωσε λίγη ελπίδα, αλλά ακόμη τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πρέπει αν είμαστε έξυπνοι και να ακούμε τους ειδικούς».

We have opened the @AdventHealth practice facility at Amway Center today for individual, voluntary, social distancing workouts. pic.twitter.com/WMqFuVtvnW

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) May 14, 2020