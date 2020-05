Πιτίνο: «Ολάζουον και Ρόμπερτσον έπρεπε να είναι στο ΤΟΡ 10 του ESPN» (pic)

Η γνωστή αμερικανική ιστοσελίδα επέλεξε τους 74 κορυφαίους του ΝΒΑ, με αφορμή τα 74 χρόνια «ζωής» του, και έβαλε στο Νο27 τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στο Νο1 τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Ρικ Πιτίνο «πιάστηκε» από ένα σχόλιο του Πολ Πιρς και «τιτίβισε»:

«Μόλις άκουσα τον Πολ Πιρς να λέει πως ο Χακίμ Ολάζουον έπρεπε να είναι στο ΤΟΡ 10. Χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορώ να "θυμώθω" στον Πολ, επειδή ήταν πολύ νέος, αλλά δεν υπάρχει ΤΟΡ 10 χωρίς τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. Έχεις δίκιο Πολ, αλλά πρόσθεσε τον Big O - την αυθεντική triple double μηχανή».

I just heard my man @paulpierce34 say Hakeem should be in the the top 10. No doubt. Cant hold it against Paul because he was too young, but there is no Top 10 without Oscar Robertson. You’re on the mark Paul but add the Big O -the original triple double machine!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 14, 2020