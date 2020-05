Σαν σήμερα: Το πρώτο draft lottery του ΝΒΑ! (pics & vid)

Στις 12 Μαΐου 1985 το ΝΒΑ παρουσίασε στο κοινό το draft lottery, για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες ότι οι Ρόκετς και αρκετές άλλες ομάδες έχαναν σκόπιμα στα παιχνίδια της κανονικής σεζόν, για να πάρουν την χειρότερη θέση και μαζί την ευκαιρία να έχουν το πρώτο pick.

Το σύστημα της λοταρίας περιλάμβανε μια τυχαία επιλογή ενός φακέλου, μέσα στους οποίους ήταν το όνομα ομάδας που δεν ήταν στα playoffs. Η ομάδα που επιλεγόταν πρώτη, θα έπαιρνε και το πρώτο pick. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν, μέχρι να γίνουν γνωστές όλες οι επιλογές. Με αυτό το σύστημα, όλες οι ομάδες που δεν ήταν στα playoffs, είχαν ίδιες πιθανότητες να πάρουν το πρώτο pick.

Ο Ντέιβιντ Στερν, ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ που απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2020, έφερε μια νέα εποχή στο άθλημα. Για την ιστορία, ο πρώτος φάκελος που τράβηξε λίγο αργότερα, στο draft που έγινε στις 18 Ιουνίου, είχε μέσα το όνομα των Νικς, στους οποίους πήγε ο Πάτρικ Γιούινγκ.

The first NBA draft lottery happened 35 years ago today.

David Stern began a new tradition when he pulled out the envelope that announced the No. 1 pick would go to the Knicks. pic.twitter.com/1EwRYkIaXa

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2020