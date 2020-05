Κάποιος έφτιαξε video με τον ΛεΜπρόν να λέει «Είμαι ο GOAT» και τον Τζόρνταν να ξεκαρδίζεται! (vid)

Το δίλημμα «ΛεΜπρόν ή Τζόρνταν», όσον αφορά τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών είναι συχνό και αρκετές φορές λόγος για να... χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.

Κάποιος, με αφορμή αυτό το ερώτημα, αλλά και την κυκλοφορία του «The Last Dance» είχε μια τρομερή ιδέα.

Ένωσε σε ένα βίντεο περσινή δήλωση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να δηλώνει ότι είναι «ο GoAT» και τον MJ να τον βλέπει και να ξεκαρδίζεται στα γέλια!

They combined the clip of Lebron saying he’s the GOAT with the Jordan laughing clip. The internet wins LMAOOOO pic.twitter.com/FwMZLSMvZh

— Shane (@ShaneSh121) May 11, 2020