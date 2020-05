Mισθοί Μπουλς 1995-96: 1ος ο Τζόρνταν, 4ος ο Πίπεν! (pic)

bwin - Live Casino γεμάτο εκπλήξεις* όλο τον Μάιο! |21+ * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Πολύς ντόρος έχει γίνει στα πρώτα επεισόδια του Last Dance για το πόσο υποτιμημένος ήταν ο Σκότι Πίπεν, κάτι που φαινόταν και στον μισθό του.

Τη σεζόν 1995/96 όπως ήταν φυσικό ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο πιο καλοπληρωμένος των Μπουλς με 3.85 εκατ. δολάρια, ενώ ο Σκότι βρισκόταν στην 4η θέση με 2.92.

Κοντά στον Air ήταν ο Τόνι Κούκοτς με 3.56 εκατ. δολάρια.

Την 5άδα συμπλήρωναν οι Ρον Χάρπερ (3.12) και Ντένις Ρόντμαν με 2.5.

Still wild that Scottie Pippen was the 4th highest-paid player on the 1995-96 Bulls pic.twitter.com/AMxZiIp6Z1

— The Association on FOX (@TheAssociation) May 8, 2020