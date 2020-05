Τζόρνταν - Κόμπι: Εκπληκτικός πίνακας με τη «μάχη» τους! (vid)

Οι σχέσεις του Μάικλ Τζόρνταν με τον Κόμπι Μπράιαντ ήταν εξαιρετικές.

Μάλιστα o ΜJ είχε αποκαλέσει τον Black Mamba «μικρό του αδερφό» στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του μετά τον θάνατο του θρύλου των Λέικερς.

Από την άλλη ο Κόμπι λάτρευε τον Μάικλ και προσπάθησε να πάρει όλες τις μαγικές κινήσεις του.

Το 5ο και 6ο επεισόδιο του Last Dance μας έδωσε μια γεύση από τις μάχες των 2 παιχταράδων, το ο οποίο έγινε πηγή έμπνευσης για ένα καλλιτέχνη.

Δημιούργησε ένα φοβερό πίνακα ζωγραφικής με τον Κόμπι να μαρκάρει τον Μάικλ σε μία εκ των πιο κλασικών φωτογραφιών των 2 θρύλων του μπάσκετ.

This painting of Kobe guarding Jordan is amazing @tom_borowski sheds light on where his love of sports and art began: https://t.co/M3QxTqCICS pic.twitter.com/HuSqFuRzxg

— Sports Illustrated (@SInow) May 7, 2020