ΛεΜπρόν για Χάρνταγουεϊ: «Θεέ μου! Ο 2ος αγαπημένος μου παίκτης» (pic)

Την λατρεία του για τον Πένι Χάρνταγουεϊ έδειξε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μέσω ανάρτησης.

Ο Βασιλιάς τόνισε πως ο πρώην σταρ των Μάτζικ είναι ο 2ος αγαπημένος του παίκτης, ενώ τον αποκάλεσε «Θεό του».

«Ο Θεός μου, ο 2ος αγαπημένος μου παίκτης. Θα μπορούσα να τον παρακολουθώ να παίζει κάθε νύχτα», έγραψε

Ο Πένι έπαιξε σε 4 All Star Game, ενώ σε 2 περιπτώσεις ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας του ΝΒΑ, Συνέθεσε ένα απίθανο δίδυμο μαζί με τον Σακίλ στο Ορλάντο στα 90s, ενώ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα what if στην ιστορία της λίγκας, αφού οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να φτάσει ακόμα ψηλότερα, κάτι που είχε όλες τις προδιαγραφές να κάνει με το ταλέντο του και την ποιότητα του.