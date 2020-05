«O ΛεΜπρόν... διαλύθηκε από τους Σπερς το 2014, ο Τζόρνταν ποτέ δεν το έπαθε αυτό» (vid)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

«Ξαναχτύπησε» ο Σκιπ Μπέιλες και για άλλη μια φορά στο στόχαστρο βρέθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πριν λίγες μέρες δήλωσε πως «ο ψεύτικος GOAT ΛεΜπρόν θα είχε ξεφτιλιστεί κόντρα στους "bad boys" Πίστονς», ενώ τώρα στάθηκε στους τελικούς του 2014 και το τέλος της big three των Χιτ.

«Στο ESPN είδα τους Σπερς να παίρνουν εκδίκηση για τον Ρέι Άλεν, διαλύοντας τον ΛεΜπρόν και την παρέα του στα 5 ματς, κάνοντας ρεκόρ διαφοράς πόντων σε τελικούς. Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στον Τζόρνταν. Ήταν ο «τελευταίος χορός» για ΛεΜπρόν, Ουέιντ και Μπος», ανέφερε.

On ESPN, I just watched my Spurs get revenge for Ray Allen by blowing out LeBron and Co. in five in 2014 BY A RECORD FINALS MARGIN. Nothing like this ever happened to Michael Jordan. This was "The Last Dance" for LeBron, Wade and Bosh.

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) April 30, 2020