Ο ΛεΜπρον θα υποστηρίξει σόου που θα τιμήσει όσους αποφοιτούν φέτος!

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς πρόκειται να συνδυάσει τα δύο πράγματα με τα οποία έχει πάθος, που είναι η εκπαίδευση και η διασκέδαση, γι' αυτό και οργανώνει ένα event για να τιμήσει την τάξη που αποφοιτά φέτος από το σχολείο.

Οργανώνεται το «Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020», το οποίο θα μεταδοθεί στην τηλεόραση και online στις 16 του Μάη.

Πολλοί διάσημοι θα δώσουν το παρών και η εκδήλωσε θα καλυφθεί από όλα τα σόσιαλ μίντια. Η πανδημία του κορονοϊού έχει κλείσει όλα τα σχολεία θέλει όλοι όσοι πρόκειται να αποφοιτήσουν να έχουν μια μοναδική εμπειρία, όπως τους αξίζει και ο ΛεΜπρον δεσμεύτηκε να έχει ενεργό ρόλο σε αυτό.

«Είναι δύσκολοι αυτοί οι μήνες για όλους μας, αλλά ειδικά για την τάξη που αποφοιτά το 2020. Το τέλος του σχολείου είναι μια από τις καλύτερες αναμνήσεις μου. Κάθε ένας πρέπει να ξέρει πως νιώθουμε γι' αυτούς και να ελπίζω να βοηθήσουμε. Αυτή η τάξη θα είναι ξεχωριστή».

Working on something special for you high school class of 2020! See you May 16th!! @LJFamFoundation @GradTogether @XQAmerica @EIFoundation #GraduateTogether #MoreThanAnAthlete pic.twitter.com/oKvC2VrqzN

— LeBron James (@KingJames) April 29, 2020