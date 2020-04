Σαν σήμερα το 1996 ο Κόμπι Μπράιαντ ενημέρωσε τον κόσμο πως θα προσπεράσει το NCAA και από το Λύκειο θα βρεθεί απευθείας στο NBA.

Ο θρύλος του μπάσκετ είπε χαρακτηριστικά, «είμαι ο Κόμπι Μπράιαντ και αποφάσισα να προσπεράσω το κολέγιο πάρω το ταλέντο μου στο ΝΒΑ».

On this date in 1996, 17-year-old Kobe let the world know he was heading to the NBA. ♾ pic.twitter.com/SxnVTPPFmz

